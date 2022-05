Nel recupero della prima giornata del girone di ritorno la San Marino Academy è stata battuta a Sassari dalla Torres per 1-0. A decidere la partita nella ripresa il gol di Adriana Gomes all'80'. Le sarde salgono a quota 33 punti a due lunghezze proprio dalla San Marino Academy ferma a 35. Prossimo impegno per le Titane in casa nel derby contro il Cesena.