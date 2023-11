SERIE B FEMMINILE Femminile: San Marino Academy ko in casa contro la RES Roma Ospiti che s'impongono 3-1 sul campo di Acquaviva. Titane terzultime in classifica in zona retrocessione.

Ancora una sconfitta per la San Marino Academy nel campionato di serie B femminile. Le Titane perdono in casa 3-1 contro la Res Roma. Ospiti in vantaggio al 45' del primo tempo con Morena Iannazzo. Nella ripresa il pareggio sammarinese su rigore con Raffaella Barbieri al 72', due minuti più tardi il nuovo vantaggio Res Roma con Vanessa Nagni prima del definitivo 3-1 al 93' di Martyna Duchnowska. Classifica della San Marino Academy che si fa sempre più pericolosa, adesso le biancoazzurre sono terzultime in classifica con la Freedom in piena zona retrocessione.

