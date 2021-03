SERIE A FEMMINILE Femminile: San Marino Academy - Sassuolo domenica 21 marzo La settimana successiva la squadra di Alain Conte giocherà in casa della AS Roma sabato 27 marzo.

Femminile: San Marino Academy - Sassuolo domenica 21 marzo.

Definito il programma delle prossime due giornate di serie A femminile. La San Marino Academy giocherà contro il Sassuolo domenica 21 marzo. La squadra di Alain Conte ospiterà ad Acquaviva le neroverdi per la quinta giornata di ritorno. Fischio d'inizio alle 14:30. La settimana successiva, le biancoazzurre saranno impegnate per la sesta di ritorno sul campo della AS Roma sabato 27 marzo alle 14:30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: