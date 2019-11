Femminile: San Marino Academy serve il poker alla capolista

È una San Marino Academy sontuosa quella che annichilisce 4-1 la capolista Permac Vittorio Veneto ad Acquaviva, conquistando la prima vittoria stagionale tra le mura amiche e il secondo hurrà consecutivo. Che l’approccio sia giusto lo si capisce dopo appena 30 secondi, quando Di Luzio serve Menin a centro area e il tiro del numero 9 sammarinese vale l’1-0. LE ospiti reagiscono immediatamente e il pallonetto di Caccamo vale il pari. Non c’è un attimo di pausa e Brambilla impegna Bonassi con questa conclusione sulla quale è brava l’estremo difensore ospite ad opporsi. Poi la gara rallenta e l’occasione successiva capita sui piedi di Caccamo, la cui conclusione centrale è però facile preda di Ciccoli. Rimarrà questa l’ultima parata dell’estremo sammarinese in tutta la gara.

Nel recupero del primo tempo Baldini scappa via alla difesa avversaria e si presenta tutta sola davanti a Bonassi, brava a chiudere lo specchio e a respingere. Il momento chiave del match è l’inizio della ripresa, con un altro inizio arrembante dell’Academy che dopo appena due minuti passa nuovamente in vantaggio con la rete di Barbieri che segna con una bella conclusione da fuori area. Il Vittorio Veneto è tramortito e non riesce a costruire azioni pericolosi, l’unico tentativo è questa conclusione di Piai abbondantemente alta su punizione. Il tris arriva nei pressi della mezz’ora, ed è ancora Barbieri a gonfiare la rete. La San Marino Academy gestisce senza rischiare i minuti restanti e nel recupero serve anche il poker con Principi che sfrutta l’ottimo assist di Rigaglia, si inserisce in area e fa 4-1

Simon Pietro Tura





I risultati della 5° giornata di serie B

San Marino Academy - Vittorio Veneto 4-1

1’ Menin (SM), 5’ Caccamo (VV), 48’ Barbieri (SM), 69’ Barbieri (SM), 90’+1’ Principi (SM)



Cesena – Lady Granata Cittadella 1-0

51’ Porcarelli (C)

Ravenna Women – Chievo Fortitudo Mozzecane 1-0

30’ Cimatti (R)



Lazio Women – Roma CF 1-1

34’ Carboni (R), 70’ Gambarotta (L)

Novese – Riozzese 2-2

7’ Vitiello (N), 21’ Rognoni (R), 33’ rig. Rigolino (N), 55’ Galbiati (R)

Napoli Femminile – Perugia 3-0

43’ Oliviero (N), 67’ Kubassova (N), 82’ Chatzinikolaou (N)





CLASSIFICA:

NAPOLI 13

RIOZZESE 11

VITTORIO VENETO 10

SAN MARINO ACADEMY 8

LAZIO 8

NOVESE 8

CITTADELLA 6

CESENA 5

CHIEVO FORTITUDO M. 4

RAVENNA 4

ROMA CF 3

PERUGIA 1