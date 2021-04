Femminile: San Marino Academy - Verona allo Stadium

La Divisione Calcio Femminile ha ufficializzato che la partita tra la San Marino Academy e l'Hellas Verona si giocherà al San Marino Stadium. La partita è in programma per domenica 18 aprile alle ore 18.00.

Per quanto riguarda la serie B femminile da segnalare i risultati dei recuperi. Il Chievo Verona ha battuto 1-0 la Roma CF con rete di Boni, mentre il Pomigliano si è imposto sul campo del Tavagnacco per 2-1, decisive le reti di Pinna e Dodds per le campane. Il gol del Tavagnacco al 90' con Devoti. In settimana anche il recupero che ha visto la Lazio di Carolina Morace superare 3-0 il Perugia.