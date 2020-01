SERIE B Femminile: San Marino campione d'inverno, battuto il Cesena 3-1 In serie B la squadra biancoazzurra chiude davanti a tutti il girone di andata e continua a sognare la serie A.

Femminile: San Marino campione d'inverno, battuto il Cesena 3-1.

Si chiude con un successo per 3-1 bel derby contro il Cesena il girone di andata della San Marino Academy nel campionato di serie B. Un successo che permette alla squadra di Alain Conte di chiudere davanti a tutti il girone di andata. Partita sbloccata dal gol di Yesica Menin al 36'. Nella ripresa le biancoazzurre raddoppiano al 77' con Raffaella Barbieri, per chiuderla con Ylenia Deidda all'83'. Nel recupero il gol del Cesena con Alice Cama. San Marino davanti a tutti, che nelle prossime due partite sfiderà nell'ordine Lazio, in trasferta e Napoli ad Acquaviva.





Risultati:

San Marino Academy - Cesena 3-1

36' Menin (SM)

77' Barbieri (SM)

83' Deidda (SM)

91' Cama (C)





Lazio - Ravenna 2-0

10' Visentin (L)

80' Pitaccio (L)





Napoli - Vittorio Veneto 2-0

38' Beil (N)

75' Chatznikolaou (N)





Chievo Fortitudo - Novese 6-0

6' Martani

12' Carraro

43' Boni

2' st Dallagiacoma

55' Mascanzoni

92' Carabott



