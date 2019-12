SERIE B Femminile: San Marino da serie A, battuto il Chievo al 94' Titane avanti 2-0, raggiunge dal Chievo al 91, poi il rigore di Raffaella Barbieri che vale la vittoria.

Femminile: San Marino da serie A, battuto il Chievo al 94'.

Grande vittoria per San Marino Academy che a Verona conquista contro il Chievo Fortitudo la quinta vittoria consecutiva per 3-2. Ottima partenza sammarinese con le Titane sul 1-0 grazie alla reti di Greta Di Luzio al 26'. Ad inizio ripresa il raddoppio San Marino con Alison Rigaglia dopo 3 minuti. Il Chievo Fortitudo accorcia con il gol di Daiana Mascanzoni al 63 e pareggia al 91' con Stefania Dallagiacoma. Al 94' Yesica Menin conquista un calcio di rigore che Raffaella Barbieri trasforma per il definitivo 3-2. San Marino che chiude il 2019 al secondo posto in classifica, una posizione che varrebbe la promozione in serie A.

