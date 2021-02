Femminile: San Marino sogna, il Milan vince

La San Marino Academy sogna il risultato sul campo del Milan, ma alla fine cede 4-1. La squadra di Alain Conte, in tribuna per squalifica, passa in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Azzurra Corazzi al 5' del secondo tempo per il penalty conquistato da Menin per il fallo di Vitale. Il vantaggio sammarinese dura appena 5 minuti, Giorgia Spinelli batte Ciccioli con un tiro da fuori. Poi sale in cattedra Natasha Dowie con una doppietta al 62' e 78'. Per la giocatrice inglese due gol anche nella gara di andata. Il definitivo 4-1 lo firma Sara Tamborini al 93'. In classifica il Milan torna a -3 della Juventus, mentre nella zona salvezza non cambia nulla visti i ko di Napoli e Pink Bari. Prossimo impegno per le Titane in casa contro la Juventus campione in carica.