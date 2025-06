UNDER 15 Femminile, San Marino supera 4-3 la Reggiana in amichevole

Femminile, San Marino supera 4-3 la Reggiana in amichevole.

Il primo ciclo di raduni della Nazionale sammarinese under 15 si è concluso con una bella vittoria per 4-3 nell'amichevole contro la Reggiana, in rete per le biancoazzurre: Lazzaretti, Castello, Francini e Forcellini. Sono 28 le ragazze convocate per le sedute svolte a Faetano.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: