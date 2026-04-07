SERIE B FEMMINILE Femminile, sconfitta casalinga per la San Marino Academy contro il Trastevere

Sconfitta indolore per la San Marino Academy che cede sul campo di casa per 2-1 contro il Trastevere. Squadra ospite che torna a vincere a distanza di cinque mesi. Dopo la striscia di quattro risultati utili di fila, interrotta dal ko contro il Cesena, le biancoazzurre incappano in un'altra sconfitta. Le ospiti dopo pochi secondi ci provano con una conclusione da fuori, stessa soluzione dalla parte opposta, stesso risultato. Che occasione per Rubano da ottima posizione, Limardi riesce a respingere e salvare la porta. Dalla parte opposta il tiro di Miotto finisce alto sopra la traversa da posizione interessante. Al 17' si sblocca la partita, Orlando tocca sulla sinistra per Capellupo che mette al centro per Fabiana Vischi che deve solo depositare in fondo alla rete. Trastevere vicino al raddoppio con un tiro cross di Orlando con palla che centra l'incrocio dei pali. La San Marino Academy prova a farsi pericolosa con l'ex di turno Mak, ma la biancoazzurra non riesce a passare. Le Titane provano a finire in attacco il primo tempo, ma Vischi ha anche l'occasione per il raddoppio sparando alto.

Nella ripresa la San Marino Academy parte in avanti, ma sono ancora le ospiti le più pericolose con Vischi che serve un pallone d'oro a Capelluppo che manda fuori in maniera incredibile. La partita continua a regalare occasioni e la San Marino Academy, con Sechi che manda fuori da ottima posizione. Ilaria Gattuso firma il pareggio con un bel destro da dentro l'area. Sul risultato di 1-1 sembra chiudersi la gara, ma l'ultimo colpo è di Vischi che firma il 2-1 e vittoria.

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