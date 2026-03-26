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Femminile: Sechi trascina la San Marino Academy contro l'Arezzo

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Giacomo Piva.

di Elia Gorini
26 mar 2026

Successo importante per la San Marino Academy che allunga la striscia di risultati positivi e migliora la classifica. Le ospiti partono con un tiro di Tamburini che Limardi blocca a terra. La reazione sammarinese vale il vantaggio delle Titane con Sechi, che difende palla e una volta entrata in area batte il portiere dell''Arezzo. Buon momento della squadra di Giacomo Piva che cerca di legittimare il vantaggio. Risposta Arezzo con un tiro su punizione da dimenticare con Mariani. La partita è equilibrata con tentativi di costruzione di occasioni su entrambi i fronti. Ancora Sechi ha una buona opportunità che non sfrutta.

L'Arezzo ha almeno un paio di ottime occasioni per il pari, nel primo caso, la girata è centrale, nel secondo c'è il palo a salvare sul tiro di Razzolini. Nella ripresa la gara resta equilibrata, non ci sono grandi occasioni da segnalare. Gattuso per Tamborini e le Titane vanno vicine al 2-0. Nel finale l'Arezzo ha il pallone del pareggio con Mariani che spara a botta sicura sotto misura ma trova la risposta di Limardi che respinge. Finisce 1-0 per la San Marino Academy che può festeggiare anche un buon successo casalingo che vale l'aggancio proprio dell'Arezzo in classifica. 




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