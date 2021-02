Femminile: Serena Landa alla San Marino Academy Greta Di Luzio saluta il Titano per il Como

Greta Di Luzio saluta la San Marino Academy. L'attaccante, protagonista con sette reti della promozione in serie A delle Titane, si trasferisce al Como. Movimento anche in entrata. Dalla AS Roma arriva Serena Landa. Classe 2001, ruolo centrocampista.

