Femminile: Serie B e Primavera sospese, si riparte a febbraio

L’impennata nella curva dei contagi ha reso necessaria una ripianificazione del calendario della Serie B e della Primavera femminile. La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha disposto la sospensione dei due tornei per tutta la parte restante del mese di gennaio. Per le ragazze della Prima Squadra, dunque, slittano a data da destinarsi anche gli impegni dell’ultima giornata del girone di andata (Tavagnacco) e della prima del girone di ritorno (Sassari Torres), dopo il rinvio della gara di due giorni fa contro la Pro Sesto. Le Titane torneranno in campo il 6 febbraio, in casa, contro il Ravenna.

Stessa sorte per il campionato femminile Primavera. Le ragazze di mister Urbinati sono reduci dalla vittoria in casa della Pink Bari, ma per tornare in campo dovranno attendere a loro volta il 6 febbraio, quando saranno in visita alla Fiorentina in occasione della 3° giornata del girone di ritorno. Rinviate a data da destinarsi le gare contro Lazio e Roma CF, mentre il prossimo fine settimana le giovani Titane sarebbero comunque rimaste ai box per il turno di riposo.