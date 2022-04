Femminile: si dividono le strade di Zannoni e San Marino Academy

La San Marino Academy annuncia che, nell’ottica di un rinnovamento organizzativo all’interno dello stesso club, Ivan Zannoni – Direttore Sportivo approdato sul Titano alla vigilia della stagione 2017-2018 – non ricoprirà più tale ruolo a far data da oggi. La società intende ringraziare profusamente Zannoni per il fattivo contributo apportato alla crescita del movimento del calcio femminile della San Marino Academy, culminato in due promozioni consecutive che hanno portato il neonato club dalla Serie C alla Serie A, disputata nella stagione 2020-2021. Sarà Francesca Lanotte, già responsabile in seno alla Primavera Femminile dell’Academy, ad assumere il ruolo dirigenziale in prima squadra, con conseguente avvicendamento anche per la categoria Under 19, dove approda Elisa Paganelli nelle vesti di vice allenatore. Entrambe, hanno giocato un ruolo determinante – prima da calciatrici e poi da allenatrici e dirigenti – per lo sviluppo del movimento giovanile femminile sul Titano.