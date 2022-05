SERIE B FEMMINILE Femminile: soddisfazione per il terzo posto conquistato

Nel dopo gara la soddisfazione in casa San Marino Academy per il terzo posto finale. Soddisfazione personali per Barbieri e Jansen con 15 e 11 reti segnate a testa. Le interviste con Raffaella Barbieri (attaccante San Marino Academy), Sofieke Jansen (centrocampista San Marino Academy), Francesca Montanari (portiere San Marino Academy) e Alessia Tuttino (capitano Tavagnacco).

