SERIE B FEMMINILE Femminile: solo 0-0 per la San Marino Academy contro la Pink Bari

Termina 0-0 la sfida del campionato di serie B femminile tra la San Marino Academy e la Pink Bari. La squadra di Alain Conte sale a quota 20 punti in classifica. Vince il Cesena che supera 1-0 la Roma Femminile. Beffa per il Ravenna che perde in casa contro il Cortefranca nei minuti finali. In testa sempre il Como che ha ragione della Torres 2-0. Lariane prossime avversarie della San Marino Academy.

