Femminile, Teresa Fracas: "Scelto San Marino per la sua storia"

Ventisei giornate tutte da vivere, con in palio una sola promozione nel campionato di Serie A e l'obiettivo per tutte di evitare una delle due retrocessioni in Serie C. Queso in estrema sintesi il format della serie B femminile 2025/2026. Il campionato partirà il 7 settembre, chiusura il 17 maggio. Tra i volti nuovi della San Marino Academy, che debutterà a Brescia, c'è l'attaccante Teresa Fracas:

"Ho scelto San Marino per la sua storia - ha detto l'attaccante Teresa Fracas - perché è ormai da tanti anni che milita in serie B e me ne hanno parlati tutti bene e ho visto che comunque c'erano anche ragazze che conoscevo e appunto ho scelto San Marino".

Che stagione sarà?

"Bella domanda, spero sia una bella stagione ma sono sicura, visto che comunque già dai primi allenamenti mi trovo molto bene, il gruppo è compatto e piano piano ci stiamo unendo sempre di più quindi spero veramente bene".

Possiamo dire che a te sarà affidata la responsabilità di fare gol?

"Sì, essendo un'attaccante sì, spero appunto di soddisfare questa richiesta e spero sia per la squadra che personalmente".

Non ti chiedo un numero ma di solito un'idea di quanti gol, obiettivo?

"Allora, come ho detto in un'intervista, purtroppo negli anni passati mi sono posta questo obiettivo e dopo un po' di anni di esperienza preferisco non mettermi obiettivi, fare il meglio possibile e sono sicura che facendo il meglio possibile i gol vengono".







