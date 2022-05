Femminile: terzo posto finale per la San Marino Academy

La San Marino Academy si congeda con una bella vittoria per 3-2 con il Tavagnacco. Le Titane partono bene con Raffaella Barbieri che sblocca il risultato dopo 3 minuti al termine di una bella azione, con cross di Massa, finta di Jansen e gol dell'ex attaccante del Luserna. Il Tavagnacco replica con Ferin che fa tutto bene, ma non trova lo specchio di porta. Dall'altra parte occasione San Marino con Barbieri per Jansen che sfiora il raddoppio, grande parata. In chiusura di tempo il Tavagnacco ribalta il risultato. Gaia Milan firma il pareggio al 44' con una bella girata di testa. Un minuto più tardi la squadra di Marco Rossi si porta sul 2-1 con Sofia Kongouli, che dalla distanza calcia in porta dopo l'uscita di Montanari e manda le squadre negli spogliatoi con il Tavagnacco avanti 2-1.

Nella ripresa rischia la San Marino Academy, Montanari non trattiene, poi rimedia. Ancora l'estremo difensore di casa su Grosso. Le Titane replicano con Papaleo prima e Alborghetti dopo, due occasioni importanti, che trovano prontissima Beretta. Lo sforzo delle biancoazzurre si concretizza con Sofieke Jansen che trova una rete incredibile dalla limite dell'area al 89'. La San Marino Academy la partita la vince grazie alla doppietta di Jansen che al 95' firma il gol dell'incredibile sorpasso per 3-2 che vale il terzo posto in classifica alla fine della stagione. Festa per le Titane e per la sammarinese Eleonora Cecchini, la centrocampista volerà negli Stati Uniti per una nuova avventura.