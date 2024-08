Femminile: torna sul Titano Vittoria Gallina

Torna alla San Marino Academy Vittoria Gallina: una stagione da Titana, due anni fa, un passaggio a Ravenna e adesso il nuovo approdo a San Marino. “Mi ero trovata molto bene in questa società già due anni fa, e questo è per me un piacevolissimo ritorno – afferma il difensore classe 2000. In queste settimane di lavoro abbiamo fatto grandi progressi come gruppo. Siamo già affiatate e aspettiamo con grande fiducia e convinzione l’inizio di questo campionato.”

Anche il mister è una vecchia conoscenza della giocatrice marchigiana. “Conoscevo già mister Baldarelli perché mi aveva allenato a Jesi. “Vengo da un infortunio che mi ha tenuto fuori a lungo e mi serve ritrovare la fiducia. Fisicamente mi sento molto bene e sto lavorando come desideravo”.