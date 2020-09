Femminile: ufficializzati i calendari del Campionato Primavera San Marino Academy nel girone con Juventus e Inter

Femminile: ufficializzati i calendari del Campionato Primavera.

Ufficializzati i calendari del prossimo campionato Primavera femminile. La San Marino Academy è stata inserita nel girone 1 insieme anche a Juventus e Inter. La squadra di Filippo Zaghini esordirà domenica 27 settembre in casa contro l'Orobica. Prima trasferta il 4 ottobre a Verona contro l'Hellas. Alla quarta giornata da segnalare l'impegno contro l'Inter in trasferta, mentre all'ottava giornata, l'8 novembre, la Juventus da sfidare a San Marino. Il campionato si concluderà il 25 aprile. Al termine dei gironi eliminatori, si svolgeranno i Quarti di finale (gare di andata e ritorno) e, a seguire, la Final Four (semifinali e finale per il primo e secondo posto in gara unica).





I più letti della settimana: