Femminile: un'ottima San Marino Academy non basta contro la Roma

Non basta una super prova alla San Marino Academy per prendere almeno un punto contro la Roma. La squadra di Betty Bavagnoli vince 3-2 con un gol nel finale di gara di Annamaria Serturini. Le biancoazzurre vanno due volte in svantaggio, doppietta di Paloma Lazaro, e per due volte recuperano il risultato con le reti di Raffaella Barbieri. La partita si sblocca dopo 10 minuti con la giocatrice spagnola che gira in porta un cross dalla destra di Bartoli.

Al 42' Karin Muya conquista con un calcio di rigore che Raffaella Barbieri trasforma spiazzando Rachele Baldi. Al 44' è ancora Paloma Lazaro a portare in vantaggio la Roma con un gran colpo di testa, ma al 45' Raffaella Barbieri ribadisce in rete la respinta di Baldi sulla conclusione di Baldini. All'intervallo è 2-2. Nella ripresa la Roma cerca di rendersi pericolosa, Bavaglioli cambia anche gli esterni, ma la squadra di Alain Conte si difende con grandissimo ordine e prova a ripartire in contropiede con Muya, Barbieri e Rigaglia. Le giallorosse trovano la rete da tre punti solo all'88' con Annamaria Serturini. L'esterno giallorosso viene servita in area di rigore poi di destro batte Ciccioli. Resta l'amaro in bocca alle Titane per non aver raccolto punti dopo una grande prova. Dopo la sosta per le Nazionale, l'importante impegno sul campo dell'Hellas Verona l'8 novembre.