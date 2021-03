Femminile: un punto pesante per la San Marino Academy per la salvezza

Foto: Florentia San Gimignano

Torna a far punti la San Marino Academy che pareggia 0-0 sul campo della Florentia San Gimignano. Titane che centrano il risultato dove solo Juventus e Milan erano riuscite prima a ottenere punti. Avvio delle padrone di casa, ma con un paio di occasioni che non creano problemi alla difesa della San Marino Academy. Gloria Ciccioli è chiamata alla normale amministrazione su un paio di cross che il portiere biancoazzurro controlla bene. Scappa via Martinovic sulla destra, la numero 9 ha una buona opportunità, ma al momento di calciare in porta perde il passo e la palla finisce sul fondo. L'occasione più grande per la Florentia parte dai piedi di Cantore, che dalla destra mette un pallone rasoterra per Martinovic che conclude debolmente da posizione centrale, Ciccioli fa suo il pallone. Un'occasione davvero invitante per le neroverdi.









La palla gol più importante del primo tempo è quella che costruisce Dongus. Tiro a giro dalla sinistra e palla che tocca la traversa, per poi finire sul fondo dopo il tocco del portiere. Da Cantore le palle più interessanti, Kunisawa legge bene e chiude prima che la palla arrivi a Martinovic. Nella ripresa la Florentia parte all'attacco con Pugnali che spara alto. Si vede anche la San Marino Academy. Punizione mancina di Serena Landa, palla che scende bene, ci vuole la deviazione di Friedli in angolo. E' un buon momento delle Titane. Baldini sfonda sulla sinistra arriva fino a mettere una bella palla per Barbieri che calcia in porta, ancora Friedli a salvare il risultato. La Florentia alleggerisce con la girata di Imprezzabile che interviene su una palla gestita male dalla difesa, la girata è sul fondo. Dall'altra parte ancora Landa si trova davanti a se Friedli. L'ex Roma si gira bene in area e grande parata del portiere toscano. Martinovic salta più in alto di tutti sul cross dalla sinistra, la girata dell'ex Chieti è parata da Ciccioli, eletta miglior giocatrice della gara. Forse anche per la bella parata su Martinovic che tocca il passaggio di Ceci deviando in angolo. Finisce 0-0. Dopo quattro partite torna a fare risultato la San Marino Academy che a Firenze raccoglie il primo punto del 2021.