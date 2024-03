FEMMINILE Femminile Under 16: l'Italia supera San Marino per 5 a 0 Esordio internazionale per le giovani calciatrici del Titano

A Tirrenia la prima sfida internazionale della Nazionale Sammarinese Femminile Under 16 che ha affrontato l'Italia calcio +15. Una gara che si è disputata con la formula di tre mini-tempi da trenta minuti l’uno. Giada Grilli segna il primo gol internazionale della Selezione Calcio+15 e poi ci pensa Benedetta Rivieri a chiudere la prima frazione sul 2-0. Nel secondo tempo sempre Rivieri indovina un tiro al volo bellissimo e preciso dal limite dell’area, che termina la propria corsa proprio alla base del palo, imparabile anche per Forcellini, l’estremo difensore del San Marino impeccabile per tutta la gara. Nel terzo tempino arrivano altre due reti, a firma Di Perna e Gullo per il definitivo 5 a 0.

