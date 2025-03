Femminile Under 17: la San Marino Academy vince e convince, Reggiana ko 3-1

Bella vittoria della San Marino Academy che liquida la Reggiana portandosi al sesto posto della classifica a cinque punti dalla capolista Imolese. La squadra di Filippo Zaghini si impone 3-1 dominando il match dall'inizio alla fine. Le biancoazzurre prendono subito in mano le redini del gioco, creando il primo grattacapo alle ospiti al 15'. Padovani scappa sulla sinistra, entra in area di rigore poi serve a rimorchio Evangelisti che a sua volta appoggia la sfera a Bianchi il cui tiro esce non di molto. Passa un solo minuto e Lozzi si libera elegantemente di due avversarie poi però scarica il pallone sull'esterno della rete. La San Marino Academy spinge sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio. Al 26' altra azione personale di Padovani che questa volta va al tiro ma Gambocci è attenta e para a terra. Gli sforzi dell'11 di Zaghini vengono premiati al 28' quando Emma Lozzi trova il gol direttamente su calcio di punizione. La rete spiana la strada alle padrone di casa che al 37' raddoppiano ancora con Lozzi che premia la bella giocata sulla sinistra dell'incontenibile Padovani girando il pallone alle spalle del portiere per il momentaneo 2-0. La ripresa si apre con Padovani ancora protagonista. La numero nove si gira bene poi mira l'angolino ma la palla termina sul fondo. Al 51' la San Marino Academy buca nuovamente la porta reggiana ancora su calcio di punizione. Questa volta è Greta Paone ad andare a segno. La squadra emiliana prova a reagire ma sono sempre le biancoazzurre a fare la partita. Al 71' Lozzi cerca l'eurogol con un colpo di tacco ma Gambocci si oppone con uno strepitoso intervento. Applausi per entrambe. Anna Padovani vuole scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, ma ancora una volta non è fortunata dopo aver seminato in slalom le avversarie. La Reggiana vuole rendere meno pensate il passivo ed all'85' va ad un passo dal gol con Friggeri che a tu per tu con Grosu calcia fuori. Sofia Friggeri si riscatta un minuto dopo quando raccoglie il lungo rilancio dalle retrovie, lascia sul posto i difensori sammarinesi ed arrivata davanti al portiere questa volta non sbaglia. E' l'ultima emozione della partita. Finale a Montecchio, San Marino Academy-Reggiana 3-1.

Paolo Crescentini