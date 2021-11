SERIE B FEMMINILE Femminile: vince ancora la San Marino Academy, Cittadella ko 2-1

Seconda vittoria consecutiva per la San Marino Academy nel campionato di serie B. La squadra di Alain Conte batte in rimonta il Cittadella 2-1. Le ospiti passano in vantaggio dopo 4 minuti con il gol di Carlotta Masu. Il pareggio lo firma Yesica Menin. Nella ripresa il gol da tre punti porta la segna ancora Raffaella Barbieri. La San Marino Academy vince 2-1 e si porta a 12 punti in classifica e aggancia Cesena e Ravenna. In testa al campionato con 17 punti c'è il Como grazie al successo nello scontro diretto contro la Pink Bari.

