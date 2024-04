SERIE B FEMMINILE Femminile: vittoria d'oro della San Marino Academy a Pavia Raffaella Barbieri firma il successo in trasferta.

Femminile: vittoria d'oro della San Marino Academy a Pavia.

La San Marino Academy torna al successo grazie all'1-0 nello scontro diretto per la salvezza sul campo del Pavia. A decidere la sfida la 14' rete stagionale di Raffaella Barbieri arrivata al 62' minuto. Con questi tre punti la squadra di Venturi sale a +4 sul terzultimo posto in classifica occupato proprio dal Pavia. Domenica prossima altra gara decisiva per confermare la categoria contro la Freedom, la formazione cuneese insegue le Titane a un punto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: