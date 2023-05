SERIE B FEMMINILE Femminile: vittoria per la San Marino Academy con il Trento Ospiti in vantaggio con Fuganti, Barbieri e Fancellu firmano la vittoria delle Titane.

Femminile: vittoria per la San Marino Academy con il Trento.

La San Marino Academy batte 2-1 in rimonta il Trento e torna alla vittoria. Ad Acquaviva succede tutto nella ripresa. Le ospiti vanno in vantaggio su calcio di rigore con Matilde Fuganti al 58'. Un minuto più tardi il pareggio delle biancoazzurre con Raffaella Barbieri. Il gol da tre punti porta la firma di Flavia Fancellu al 66'. Nel big match della giornata il Napoli sbanca Formello e batte la capolista Lazio per 2-1, un successo che proietta le partenopee in testa al campionato di serie B. Biancocelesti agganciate dal Cittadella che ha battuto 1-0 l'Arezzo in trasferta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: