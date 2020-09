SERIE A Femminile: Vyan Sampson alla San Marino Academy

Vyan Sampson, difensore inglese classe 1996 è l'ultima arrivata in casa San Marino Academy. Molto forte fisicamente, la giocatrice di origini giamaicane predilige il piede destro e vanta un passato all’Arsenal, con cui ha fatto il debutto in prima squadra nell’ottobre 2014 e con cui ha vinto la FA WSL Cup nel 2015. Tesserata poi con il West Ham, Sampson è approdata nel 2019 al London City Lionesses, con cui ha disputato la Championship, ossia la seconda divisione del campionato femminile inglese. A livello di Nazionali ha giocato nell’ Under 17 e nell’Under 19 dell’Inghilterra; nel primo caso ha a curriculum anche un gol, segnato a Israele.





