Femminile, Yesica Menin: "Non siamo riusciti a fare la partita che volevamo"

Domenica il debutto della San Marino Academy in serie A. Contro l'Empoli è arrivata una pesante sconfitta per 10-0. Tra le calciatrici di casa, grande protagonista Elisa Polli autrice di una tripletta. Grande delusione tra le biancoazzurre come conferma Yesica Menin, che è diventata la seconda calciatrice sammarinese dopo Valeria Canini a debuttare in serie A.

