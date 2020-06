FEMMINILE Femminile, Zannoni: "Orgogliosi di rappresentare San Marino" Tra Lotito e Tommasi scoppia la lite sulla Lazio Women. La sammarinese Chiara Beccari con Pastorello

Sarà un'estate anche di calcio mercato. Intanto la prima notizia, che vede la sammarinese Chiara Beccari entrare a far parte della scuderia di Federico Pastorello. L'attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana under 17 sarà seguita da Claudia Romanelli e la P&P Sport Women riconducibile al noto procuratore sportivo. Un ulteriore conferma di come anche il femminile interessi sempre di più le agenzie. Telefonate e messaggi. Quelli che sta ricevendo anche il DS della San Marino Academy Ivan Zannoni. E' stata una settimana intensa quella del calcio femminile nella quale non sono mancate polemiche. Il Consiglio Federale della FIGC ha ufficializzato la promozione in serie A di Napoli e San Marino Academy, così come confermato da media punti e algoritmo. Cosa che non è andata giù al presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il numero 1 delle biancocelesti è stato protagonista di un duro scontro con Damiano Tommasi presidente della assocalciatori. Lotito contestava la scelta di non allargare a 14 la serie A, così come accaduto alla B, e di fatto pregiudicare alla sua squadra la partecipazione al massimo campionato. Toni accesi nel dopo Consiglio Federale, che non cancellano il grande risultato della San Marino Academy già proiettata alla nuova avventura. Dopo le Titano Hornets nel 2007 con il softball, San Marino avrà così un'altra squadra femminile in serie A. Un risultato raggiunto con un doppio salto dalla serie C alla serie A, con Alain Conte a conquistare questo grande risultato.

Nel video l'intervista a Ivan Zannoni, ds San Marino Academy



I più letti della settimana: