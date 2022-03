SERIE B FEMMINILE Femminile: Zanoletti risponde a Fusar Poli, San Marino - Chievo è 1-1 Avanti la squadra di Alain Conte con un gran gol di Giulia Fusar Poli, il pari gialloblu nel finale di gara con Zanoletti.

Ancora un pari casalingo per la San Marino Academy che va in vantaggio contro il Chievo Verona nel primo tempo per farsi recuperare nel finale di gara. Mascanzoni mette un cross dalla destra, Alessia Piazza perde contatto con la palla Salaz Zuniga interviene, poi ferma tutto il direttore di gara. Al 12' spettacolare azione Chievo: Peretti nello spazio per Salaz Zuniga, che libera di tacco Alkhovik che calcia in porta trovando la respinta del palo. Replica San Marino Academy sul cross di Marrone, esce Olivieri, sulla respinta Venturini di prima intenzione, la sfera di poco sul fondo. Proteste in area sammarinese quando sul cross di Alkhovik, Menin devia, proteste ospiti che reclamano un tocco di mano. Dalla parte opposta Kuenrath dalla distanza, palla alta. Al 42' il vantaggio della San Marino Academy con Giulia Fusar Poli che dalla trequarti fa partire una gran conclusione che supera Olivieri. Un pallonetto fantastico che vale l'1-0 per le Titane. Prima della chiusura di tempo, Martina Piazza perde palla sulla pressione di Salaz Zuniga, che serve Alkhovik, il diagonale della numero 14, il pallone esce sul fondo.

Nella ripresa parte bene la San Marino Academy, con Massa alla conclusione sul passaggio di Baldini. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, traversa di Kuenrath, poi Kiamou manda fuori. Valentina Boni inventa per Salaz Zuniga, controllo spettacolare, poi colpo di tacco per Alkhovik, Martina Piazza c'è. Dall'altra parte Baldini serve l'accorrente Fusar Poli, gran botta, ma pallone alto. Il Chievo Verona sfiora il vantaggio: Zanoletti sulla destra arriva sul fondo, mette al centro, la palla attraversa l'area e arriva a Peretti, la numero 7 spara alto. Il Chievo rischia l'autorete, Zanoletti per Olivieri che sbaglia il controllo, il pallone finisce sul fondo, che rischio. Boni direttamente su punizione, palla di poco alta. All'88' il pareggio del Chievo Verona sugli sviluppi di un corner, il pallone nella carambola resta in area sammarinese, Stefania Zanoletti la spinge in fondo alla rete. In recupero il Chievo ha la palla della vittoria quando la recupera con Boni che serve Peretti, la conclusione toccata da Alessia Piazza finisce sul palo, la San Marino Academy si salva. Al fischio finale è 1-1.

