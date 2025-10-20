Ferroni: "Con Malgrati ottimo feeling, la squadra deve svoltare"

Intervista a Alessio Ferroni, DS San Marino Calcio

Alessio Ferroni DS San Marino Calcio: "Dobbiamo fare un lavoro molto intelligente, però dobbiamo tirarci fuori da questa posizione di classifica che è abbastanza pericolosa. È doveroso ogni domenica cercare di fare punti, andare a giocare le partite con una mentalità diversa come quella di queste due partite. Le prestazioni sono figlie degli atteggiamenti del campo, quindi hanno una storia a sé. Però è importante tirar fuori i punti e scalare il più possibile questa posizione di classifica. Il mister gode della mia più ampia fiducia e anche di quella del presidente, anche perché gli riconosco una grande competenza e sono molto contento di lui. Sta facendo un grande lavoro insieme a me e quindi abbiamo il dovere tutti insieme di tirarci fuori da questa situazione per il bene del San Marino e anche per il bene di chi vuole fare questo lavoro a livello professionale".







