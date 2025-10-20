SERIE D GIRONE F 2025-2026 Ferroni: "Con Malgrati ottimo feeling, la squadra deve svoltare" Il nuovo Direttore Sportivo del San Marino Calcio Alessio Ferroni conferma che c'è tanto lavoro da fare e che la squadra si deve sciogliere. Inoltre -dichiara- che con il tecnico Andrea Malgrati c'è grande stima e si procederà con lui

Alessio Ferroni DS San Marino Calcio: "Dobbiamo fare un lavoro molto intelligente, però dobbiamo tirarci fuori da questa posizione di classifica che è abbastanza pericolosa. È doveroso ogni domenica cercare di fare punti, andare a giocare le partite con una mentalità diversa come quella di queste due partite. Le prestazioni sono figlie degli atteggiamenti del campo, quindi hanno una storia a sé. Però è importante tirar fuori i punti e scalare il più possibile questa posizione di classifica. Il mister gode della mia più ampia fiducia e anche di quella del presidente, anche perché gli riconosco una grande competenza e sono molto contento di lui. Sta facendo un grande lavoro insieme a me e quindi abbiamo il dovere tutti insieme di tirarci fuori da questa situazione per il bene del San Marino e anche per il bene di chi vuole fare questo lavoro a livello professionale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: