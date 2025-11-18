SERIE D GIRONE F 2025-2026 Ferroni: “Filippo Fabbri? Stiamo cercando una soluzione indolore a questa vicenda” Il Direttore Sportivo Alessio Ferroni parla della spinosa situazione dell'ex capitano del San Marino Calcio, e difensore della Nazionale Filippo Fabbri

Il difensore del San Marino Calcio e della Nazionale Filippo Fabbri aveva ricevuto i gradi di capitano della squadra ad inizio stagione. L'ex DS Deoma, dopo la partita di Ancona, ha comunicato a Fabbri ed ad altri giocatori di non rientrare più nei piani societari e sono stati messi fuori rosa. Alcuni di loro hanno trovato sistemazione in altre società, mentre il difensore della Nazionale che -ricordiamo ha un biennale con il San Marino Calcio - resta momentaneamente tra i non convocati, nonostante l'arrivo di Ferroni. Il nuovo Direttore Sportivo spiega come stanno le cose:

Alessio Ferroni DS San Marino Calcio: “La situazione di Filippo Fabbri è una situazione che stiamo appunto gestendo, vediamo un attimino di capire un po' quelle che sono le tensioni anche del ragazzo. Sicuramente io sono arrivato 40 giorni fa e ho trovato già questa situazione latente in una fase abbastanza critica. Ho cercato appunto di capire un po' come gestirla e giustamente quando poi si fanno delle valutazioni devono essere fatte da ambo le parti. Noi abbiamo detto appunto la nostra, il ragazzo dice la sua quindi adesso vedremo un po' dove arrivare. Sicuramente dovrà esserci una soluzione indolore a questa vicenda”.

