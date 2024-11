NATIONS LEAGUE FIFA, Gianni Infantino: "Congratulazioni a San Marino per la promozione" Anche il numero 1 della FIFA ha voluto congratularsi con la FSGC.

Dal suo profilo ufficiale anche il presidente della FIFA Gianni Infantino si è congratulato con San Marino e la Federcalcio del Titano per lo storico traguardo raggiunto con la promozione nella Lega C della Nations League dopo la grande vittoria conquistata in Liechtenstein.

