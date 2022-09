VISITA UFFICIALE FIFA: il Presidente Infantino tornerà sul Titano in visita ufficiale

FIFA: il Presidente Infantino tornerà sul Titano in visita ufficiale.

Gianni Infantino tornerà in visita ufficiale a San Marino il 28 e 29 settembre. Il Presidente FIFA sarà in Repubblica nella serata di mercoledì 28, quando si unirà ai membri della Federcalcio e dell’Assemblea Federale per un incontro cui farà seguito un momento conviviale presso il San Marino Stadium. La mattina del giorno seguente Infantino, i vertici della FSGC ed il resto della delegazione saranno ricevuti in udienza a Palazzo Pubblico, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. Per Infantino è la seconda visita in Repubblica, la prima nell'ottobre 2017.

