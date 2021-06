MERCATO Filippo Berardi ad un passo dall'Ancona-Matelica Per l'attaccante sammarinese pronto un biennale

Filippo Berardi è a un passo dall'ambizioso Ancona-Matelica. Il club marchigiano di serie C prepara il colpo in attacco e avrebbe individuato il profilo giusto nell'esterno offensivo classe '97 della Vibonese e punto fermo della nazionale di San Marino. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto biennale.

