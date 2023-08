MERCATO Filippo Berardi al Cosmos

Filippo Berardi al Cosmos.

Gran colpo di mercato del Cosmos che si assicura la prestazioni di Filippo Berardi. L'attaccante della nazionale sammarinese, dopo l'ultima parte di stagione giocata in Serie D con la Sammaurese, si aggrega ai gialloverdi in attesa di una sistemazione in categoria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: