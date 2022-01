NAZIONALE SAN MARINO Filippo Berardi torna a disposizione del suo club e della Nazionale Dopo il lungo infortunio per l'intervento al legamento crociato il giocatore si allena regolarmente con l'Ancona/Matelica e per giugno sarà a disposizione di Costantini

A fine luglio l'infortunio durante uno dei primi allenamenti con la sua nuova squadra: l'Ancona/Matelica. Filippo Berardi ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore sinistro. Sei mesi lontano dal calcio per lui che sta recuperando rapidamente e si sta già allenando con il gruppo squadra. Per il tecnico Gianluca Colavitto una freccia in più al proprio arco da utilizzare nella seconda parte di campionato. Recuperato completamente dal punto di vista clinico ora l'ex Juve/Stabia, Monopoli e Vibonese dovrà incamerare minuti nelle gambe e trovare spazio per giocare e ritrovare la condizione. Giocatore che è mancato tantissimo anche alla Nazionale. La perdita del giocatore tecnicamente più forte ha condizionato e non poco anche le scelte dell'ex CT Franco Varrella. Ora c'è Fabrizio Costantini ad attenderlo a braccia aperte, il nuovo CT lo inserisce al centro del progetto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: