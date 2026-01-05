SERIE D Filippo Fabbri al Tropical Coriano L'ex capitano del San Marino Calcio, giocherà fino al termine della stagione nel girone D di serie D.

Filippo Fabbri al Tropical Coriano.

Filippo Fabbri è un nuovo giocatore del Tropical Coriano. Il difensore della Nazionale di San Marino aveva raggiunto l'accordo per la rescissione con il San Marino Calcio. Fabbri ha firmato fino alla fine della stagione, giocherà sempre in serie D ma nel girone D. Al Tropical Coriano ritrova anche Dante Rossi, Gabriel Capicchioni e Alberto Riccardi.

