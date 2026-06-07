Filippo Fabbri: "Dobbiamo capire che le partite che non si possono vincere non si devono perdere"

Dopo l'amichevole contro il Bangladesh la nazionale di San Marino tornerà in campo martedì alle 20 con diretta su San Marino RTV per la sfida contro l'Azerbaijan. Resta il rammarico per l'occasione persa nella gara giocata allo Stadium come sottolinea il difensore Filippo Fabbri.

"Resta tanto rammarico perché è un'altra partita dove potevamo vincere ma per dei dettagli continuiamo a fare questi errori che poi ci portano, alla fine, a non fare il risultato. Abbiamo sempre l'atteggiamento giusto - magari oggi siamo partiti un po' più piano - però poi ci siamo ripresi, abbiamo ripreso la partita. però abbiam perso appunto per dei dettagli.

Dobbiamo dobbiamo essere più maturi e capire che le partite se non si possono vincere non si devono perdere. Perché non era mai successo di fare due pareggi di fila, oggi si poteva fare. Era una cosa importante che ci dava continuità, invece per dei dettagli, a 5 minuti dalla fine, abbiamo preso gol e non ce lo possiamo permettere".

Adesso in Ungheria contro l'Azerbaigian che partita deve essere? "È una partita diversa, difficile perché è una nazionale sulla carta più forte. Noi, come sempre, non ci possiamo permettere di sbagliare atteggiamento perché è un attimo prendere delle imbarcate, però è un'altra nazionale dove dobbiamo avere il coraggio di giocare. Perché sì, sono forti, ma non saranno sicuramente dei fenomeni. Ci sono nazionali anche più forti e noi dobbiamo avere il coraggio e la personalità che nelle ultime partite abbiamo avuto, di fare il nostro calcio e giocarci la partita".









