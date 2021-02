MERCATO Filippo Fabbri va alla Correggese Il giovane difensore sammarinese lascia il Cesena dopo l'interruzione del campionato Primavera 3

Filippo Fabbri va alla Correggese.

Il giovane difensore sammarinese Filippo Fabbri lascia il Cesena e passa in prestito alla Correggese. Il classe 2002, titolare dell'Under 21, cerca spazio dopo che l'interruzione per Covid del Campionato Primavera 3 ne ha limitato l'impiego in bianconero.

