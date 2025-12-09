SERIE D Filippo Fabbri verso la rescissione con il San Marino Calcio

Filippo Fabbri verso l'addio al San Marino Calcio. Il difensore sammarinese ha trovato l'accordo con la società biancoazzurra. Fabbri era legato alla squadra del presidente Montanari per due stagioni e nei prossimi giorni sarà di nuovo libero sul mercato. Sul calciatore classe 2002 ci sarebbero già un paio di squadre interessante a tesserare il difensore della Nazionale che conta con la maglia dei Titani 36 presenze e una rete.

