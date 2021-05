COPPA TITANO Finale con il pubblico al San Marino Stadium La finalissima di Coppa Titano di sabato sera in diretta su San Marino Rtv con la novità del ritorno del pubblico

Durante la presentazione della finalissima di Coppa Titano non era stata ancora ufficializzata, la presenza o meno degli spettatori allo stadio. Nel pomeriggio arriva l'ok, sabato sera finale di Coppa Titano La Fiorita – Tre Fiori con una cornice di pubblico, numero di ingressi ancora da definire, ma non potranno andare oltre le 500 tutti sistemati nella tribuna lato mare. Per le due finaliste uno stimolo in più considerando il deserto in cui si gioca da 12 mesi. Non assegnato il trofeo più antico del calcio sammarinese la scorsa stagione causa pandemia, resta proprio il Tre Fiori l'ultima squadra ad aver alzato la Coppa.

Sabato sera di fronte due grandi squadre, due grandi società, due grandi protagoniste del calcio sammarinese per il 63°atto finale della Coppa Titano. Cecchetti contro Berardi. Due allenatori sammarinesi che continuano a distinguersi e a centrare risultati importanti. Berardi con tutta la rosa a sua disposizione, potrà modellare a suo piacimento con la consueta capacità di cambiare tattica in corsa. Cecchetti, dovrà rinunciare causa squalifica a due pedine importanti come il difensore Davide Simoncini e l'attaccante Matteo Sartori. Si gioca al San Marino Stadium sabato ore 20.45 arbitro Luca Barbeno.

