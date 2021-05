Oscar Lasagni - Matteo Cecchetti

Con Nicola Berardi squalificato, è stato Oscar Lasagni a guidare La Fiorita nell'ultima partita di Coppa Titano. Sentiamo lui e il tecnico del Tre Fiori Matteo Cecchetti, che elogia la prova dei suoi e si sofferma sul suo futuro in gialloblu: "Come nelle passate stagioni, nei prossimi giorni esamineremo la stagione appena conclusa, verificheremo le motivazioni da una parte e dall'altra e, con tanta tanta serenità, decideremo il nostro futuro: non è ancora deciso niente".