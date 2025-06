FUTSAL Finale futsal, Busignani: "Mentalità diversa nel secondo tempo". Maiani "Abbiamo pagato i primi minuti" Due dei protagonisti in campo analizzano il successo per 6-2 del Murata sul Pennarossa.

Il Murata vince il suo terzo scudetto del futsal e tra i protagonisti della finale c'è il solito Danilo Busignani, autore una doppietta: "Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, complici anche loro, comunque sono un'ottima squadra, molto organizzati, abbiamo fatto un po' fatica a prendere i tempi con la pressione. Nel secondo tempo siamo scesi con una mentalità diversa, una voglia diversa, fisicamente stavamo bene, quindi è andata bene. La stagione è praticamente perfetta, due titoli, 32 vittorie su 33 in campionato, mai una sconfitta più di così era difficile fare. Peccato per quel pareggio la prima di campionato proprio contro di loro, sennò era la stagione perfetta. Però per me è perfetto così, ogni risultato ha senso perché ti apre, magari ti fa capire cosa non va, cos'è che va e questo gruppo è straordinario, devo ringraziare tutti".

"Diciamo che abbiamo pagato i primi minuti, sia del primo tempo che del secondo - ammette il capitano del Pennarossa, Daniele Maiani - nel secondo dovevamo essere un po' più preparati perché visto il primo tempo potevamo saperlo e comunque loro sarebbero ripartiti fortissimo, potevamo fare qualcosina di meglio, ecco lì, in quella situazione. Sapevamo che era una corazzata da battere, ci abbiamo provato fino alla fine, i ragazzi con tanto sacrificio, devo fare i miei complimenti perché quest'anno è stato un anno strepitoso, al di sopra forse delle aspettative. Per provare ad alzare ulteriormente l'asticella, che cosa manca? Ci mancherebbe qualcosina in più a livello di organico e poi per me siamo al completo, ce la potremmo giocare".

