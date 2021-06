FUTSAL Finale Futsal, le parole di Michelotti e Bernardi Il primo ha segnato il gol del vantaggio, il secondo è stato tra i migliori della Fiorita. Dalla quale però potrebbe partire.

Sentiamo due dei protagonisti della finale scudetto del: Elia Michelotti, in campo nonostante un infortunio e autore del vantaggio, e Massimiliano Bernardi, la cui permanenza alla Fiorita, essendo lui in prestito dalla Folgore, non è scontata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: