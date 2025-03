Finale playoff, ecco le date: l'Europa si assegna il 17 maggio. Il 24 la finale di Coppa Titano

Le due squadre sammarinesi che disputeranno la prossima Conference League si decideranno il 17 e il 24 maggio. Sono queste le date in cui si disputeranno la finale dei playoff del Campionato sammarinese e quella della Coppa Titano, diramate dalla Federcalcio lunedì pomeriggio. La post season del campionato comincerà il 30 aprile, con il turno preliminare in gara secca: entrambe le sfide in programma (8° posto contro 11° posto e 9° posto contro 10° posto) si disputeranno alle 20.45.

Il tabellone preliminare prenderà il via dai quarti di finale nel weekend del 3-4 maggio, con sfide alle 15 e alle 17.30/19.15 di entrambi i giorni, mentre il ritorno è previsto tra martedì 6 e mercoledì 7 maggio, dove tutte le gare si disputeranno alle 20.45. Le semifinali d'andata sono in programma per sabato 10 maggio, una alle 15 e l'altra alle 17.30/18.15, quelle di ritorno per martedì 13, entrambe alle 20.45. La corsa all'Europa si concluderà, appunto, sabato 17 maggio: alle 16 si disputerà la finale per il 4°-5° posto, alle 20.45, al San Marino Stadium, quella per il 2°-3° posto.

Lo stesso impianto ospiterà la finale della Coppa Titano, il sabato seguente, sempre alle 20.45. I nomi della due contendenti si sapranno mercoledì sera, dopo le semifinali di ritorno: da un lato si affrontano Virtus e La Fiorita, ripartendo dallo 0-0 dell'andata, dall'altro Tre Fiori e Tre Penne. In questo caso, la prima sfida era stata vinta sul campo dalla squadra di città per 1-0, ma il risultato è stato poi ribaltato in tribunale, e trasformato in 3-0 a tavolino favore dei gialloblù, dopo l'ammissione del ricorso presentato dal club di Fiorentino in quanto gli avversari avevano inavvertitamente schierato un giocatore squalificato.