CAMPIONATO SAMMARINESE Finale playoff, ecco le date: l'Europa si assegna il 17 maggio. Il 24 la finale di Coppa Titano La Federcalcio ha diramato il programma della post season. Si parte il 30 aprile con il turno preliminare

Finale playoff, ecco le date: l'Europa si assegna il 17 maggio. Il 24 la finale di Coppa Titano.

Le due squadre sammarinesi che disputeranno la prossima Conference League si decideranno il 17 e il 24 maggio. Sono queste le date in cui si disputeranno la finale dei playoff del Campionato sammarinese e quella della Coppa Titano, diramate dalla Federcalcio lunedì pomeriggio. La post season del campionato comincerà il 30 aprile, con il turno preliminare in gara secca: entrambe le sfide in programma (8° posto contro 11° posto e 9° posto contro 10° posto) si disputeranno alle 20.45.

Il tabellone preliminare prenderà il via dai quarti di finale nel weekend del 3-4 maggio, con sfide alle 15 e alle 17.30/19.15 di entrambi i giorni, mentre il ritorno è previsto tra martedì 6 e mercoledì 7 maggio, dove tutte le gare si disputeranno alle 20.45. Le semifinali d'andata sono in programma per sabato 10 maggio, una alle 15 e l'altra alle 17.30/18.15, quelle di ritorno per martedì 13, entrambe alle 20.45. La corsa all'Europa si concluderà, appunto, sabato 17 maggio: alle 16 si disputerà la finale per il 4°-5° posto, alle 20.45, al San Marino Stadium, quella per il 2°-3° posto.

Lo stesso impianto ospiterà la finale della Coppa Titano, il sabato seguente, sempre alle 20.45. I nomi della due contendenti si sapranno mercoledì sera, dopo le semifinali di ritorno: da un lato si affrontano Virtus e La Fiorita, ripartendo dallo 0-0 dell'andata, dall'altro Tre Fiori e Tre Penne. In questo caso, la prima sfida era stata vinta sul campo dalla squadra di città per 1-0, ma il risultato è stato poi ribaltato in tribunale, e trasformato in 3-0 a tavolino favore dei gialloblù, dopo l'ammissione del ricorso presentato dal club di Fiorentino in quanto gli avversari avevano inavvertitamente schierato un giocatore squalificato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: