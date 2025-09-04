Finlandia travolgente, l'Under 21 ne conta 7

La Finlandia è forte e tecnica forse anche oltre le previsioni e trasforma in monologo il debutto del nuovo biennio dell'Under 21. Che poi, quella sammarinese, è squadra giovanissima e dunque paga per errori individuali e collettivi che il compito agli avversari l'hanno un po' agevolato. Ci sarà tempo, c'è un percorso di crescita appena iniziato, ci sono sette debuttanti nell'undici di partenza, insomma rischi calcolati o meno comunque da considerare. Ci sarà tempo, ma tempo non ne da la Finlandia, che comincia azzannando alla giugulare, raddoppiando, triplicando, togliendo il fiato. E trovando 2 volte nei primi 20 minuti la via della rete. Questo mentre Cecchetti perde anche Zafferani per infortunio. Insomma non dice bene. I finlandesi la giocano a terra veloce e se per caso la alzano la prendono ancora meglio, insomma difficile prendere le contromisure ad una squadra che palleggia e corre ad una velocità diversa. A tenere il passivo contenuto a 3 reti a fine primo tempo ci ha pensato Casadei. Il portiere, pure lui debuttante, ha provato ad alzare la diga riuscendo spesso a intervenire in modo efficace. Dopo l'intervallo i padroni di casa hanno ancora in testa di andare a mille. E vanno. San Marino è chiuso, costretto a difendersi senza trovare spazi per ripartire e creare qualcosa di pericoloso o anche semplicemente fare rifiatare la terza linea. E mentre Canarezza prova a sfruttare l'unico errore dei bianchi, cambia il fronte e arriva il quarto. Rialzarsi è sempre più difficile e anche a livello psicologico si materializza l'incubo goleada rispetto al quale è facile disunirsi un po'. E in mezzo a tutto questo, la qualità e continuità dei padroni di casa che sollecitano continuamente l'ottimo Casadei, ma che producono in quantità e davvero potrebbero passare altre volte. Il quinto lo segna Svanback, tripletta per lui, osannato dal pubblico e festeggiato dai compagni. Si avvicina lentamente, troppo lentamente il fischio finale. E al minuto 86 e 87 con le gambe e la testa pesanti ne arrivano altri 2. Alla fine sono 7, all'alba di un biennio che archiviato il bruciore della sberla, si candida a fare cose buone. Fin da martedì con la Romania.







